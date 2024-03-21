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Почти 12,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Мурманской области за год

21 марта 2024, 09:52
В Мурманской области за прошедший год было зарегистрировано почти 12,5 тысячи преступлений. Об этом сообщил руководитель местного УМВД полковник полиции Алексей Веселовский на заседании Мурманской областной думы.

Большая часть этих преступлений связана с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Киберпространство стало местом совершения самых разных правонарушений — от преступлений против личности и имущества до экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, пишет b-port.com.

Полковник отметил, что благодаря комплексным профилактическим мерам удалось снизить количество преступлений против личности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. После стабильного увеличения числа преступлений против собственности, их количество в 2023 году уменьшилось. Также сократилось количество краж, грабежей, разбоев, угонов транспортных средств и вымогательств. Преступления, совершаемые в общественных местах, уменьшились на 5%.

Руководитель УМВД также отметил высокую эффективность раскрытия убийств, стопроцентную раскрываемость изнасилований и причинения тяжкого вреда здоровью, а также рост раскрываемости имущественных преступлений. Результаты раскрытия краж, грабежей и угонов превышают средние показатели округа и страны.

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