Почти 12,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Мурманской области за год

В Мурманской области за прошедший год было зарегистрировано почти 12,5 тысячи преступлений. Об этом сообщил руководитель местного УМВД полковник полиции Алексей Веселовский на заседании Мурманской областной думы.