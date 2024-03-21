Почти 12,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Мурманской области за год

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Большая часть этих преступлений связана с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Киберпространство стало местом совершения самых разных правонарушений — от преступлений против личности и имущества до экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, пишет b-port.com.
Полковник отметил, что благодаря комплексным профилактическим мерам удалось снизить количество преступлений против личности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. После стабильного увеличения числа преступлений против собственности, их количество в 2023 году уменьшилось. Также сократилось количество краж, грабежей, разбоев, угонов транспортных средств и вымогательств. Преступления, совершаемые в общественных местах, уменьшились на 5%.
Руководитель УМВД также отметил высокую эффективность раскрытия убийств, стопроцентную раскрываемость изнасилований и причинения тяжкого вреда здоровью, а также рост раскрываемости имущественных преступлений. Результаты раскрытия краж, грабежей и угонов превышают средние показатели округа и страны.