Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение

На одной из улиц города госавтоинспекторами был остановлен автомобиль «Лада» под управлением обвиняемой. Установлено, что девушка осуществляла движение с поддельным водительским удостоверением. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что предъявленный документ числится за другим владельцем.