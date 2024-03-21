Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Сотрудниками полиции в Кудымкаре было возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, в целях использования заведомо поддельного удостоверения предоставляющее право). Об этом сообщает Полиция Пермского края.
На одной из улиц города госавтоинспекторами был остановлен автомобиль «Лада» под управлением обвиняемой. Установлено, что девушка осуществляла движение с поддельным водительским удостоверением. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что предъявленный документ числится за другим владельцем.
Результаты экспертизы подтвердили признаки подделки. «Девушка рассказала, что ранее проходила обучение в автошколе, но экзамены на получение права управления транспортными средствами в Госавтоинспекции не сдавала. Вместо этого она купила поддельное водительское удостоверение через сеть Интернет», сообщила пресс-служба ведомства. Расследование продолжается.