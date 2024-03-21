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В Прикамье возбудили уголовное дело на автоледи с поддельными правами

Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение

21 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Прикамье возбудили уголовное дело на автоледи с поддельными правами

Девушка не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и решила приобрести подложный документ в Интернете.

Сотрудниками полиции в Кудымкаре было возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, в целях использования заведомо поддельного удостоверения предоставляющее право). Об этом сообщает Полиция Пермского края.

На одной из улиц города госавтоинспекторами был остановлен автомобиль «Лада» под управлением обвиняемой. Установлено, что девушка осуществляла движение с поддельным водительским удостоверением. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что предъявленный документ числится за другим владельцем.

Результаты экспертизы подтвердили признаки подделки. «Девушка рассказала, что ранее проходила обучение в автошколе, но экзамены на получение права управления транспортными средствами в Госавтоинспекции не сдавала. Вместо этого она купила поддельное водительское удостоверение через сеть Интернет», сообщила пресс-служба ведомства. Расследование продолжается.

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#Интернет#Уголовное дело#Полиция#Кудымкар#Подделка#Экзамены#Автошкола#Удостоверение#Прикамье#Госавтоинспекция#Поддельные права#Автоледи#Вождение#Статья 327
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