Школьниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье

Уголовное дело об избиении 14-летней ученицы коррекционной школы в Октябрьском районе прекращено. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела и о ситуации после его прекращения у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.