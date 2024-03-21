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Published Сегодня, 05:08

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Бастрыкин заинтересовался расследованием дела об избиении девочки в Октябрьском

Школьниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье

21 марта 2024, 05:08
Фото: ideogram.ai

Бастрыкин заинтересовался расследованием дела об избиении девочки в Октябрьском

Девочки записывали нанесение побоев на видео и показывали знакомым.

Уголовное дело об избиении 14-летней ученицы коррекционной школы в Октябрьском районе прекращено. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела и о ситуации после его прекращения у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информационный центр СК РФ сообщил, что в региональном следственном управлении расследовалось уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Оно было прекращено, потому что школьницы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Злоумышленницы, избившие девочку, поставлены на профилактический учет.

В августе прошлого года группа школьниц в селе Ишимово Октябрьского района избила 14-летнюю девочку. Они сняли нанесение побоев на видео, а затем стали показывать видеозапись знакомым и выложили в интернет.

После избиения девочки сверстницами в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело
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#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Бастрыкин#Побои#Александр Бастрыкин
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