Школьниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Уголовное дело об избиении 14-летней ученицы коррекционной школы в Октябрьском районе прекращено. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела и о ситуации после его прекращения у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
Информационный центр СК РФ сообщил, что в региональном следственном управлении расследовалось уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Оно было прекращено, потому что школьницы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Злоумышленницы, избившие девочку, поставлены на профилактический учет.
В августе прошлого года группа школьниц в селе Ишимово Октябрьского района избила 14-летнюю девочку. Они сняли нанесение побоев на видео, а затем стали показывать видеозапись знакомым и выложили в интернет.