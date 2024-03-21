Родители остались без сына. В Добрянке простятся с убитым на СВО 19-летним рядовым

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В зоне СВО погиб 19-летний житель Добрянки Михаил Балдин. Он родился 15 сентября 2004 года, закончил Добрянскую школу №3, а после нее жил и учился в Перми, Березниках и Москве.
Молодой человек заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО 14 декабря прошлого года. Был старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона, носил звание рядового. Михаил Балдин был убит 17 февраля текущего года, родители остались без сына, сообщили в пресс-службе Добрянского городского округа.
Прощание с погибшим состоится в субботу, 23 марта, в 11:00 во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.