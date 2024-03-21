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На СВО погиб матрос из Березников Андрей Шаламов

С убитым на СВО матросом из Березников простятся в эту пятницу

21 марта 2024, 10:48
Фото: ideogram.ai; пресс-служба администрации Березников

На СВО погиб матрос из Березников Андрей Шаламов

СВО длится третий год.

В зоне проведения СВО погиб матрос Андрей Шаламов из Березников. Прощание с ним пройдет завтра, 22 марта, в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства гибели мужчины и его возраст власти не уточняют.

СВО длится с 24 февраля 2022 года, она не завершится, пока не будут выполнены поставленные президентом РФ задачи. Информация о количестве погибших российских военнослужащих не разглашается. О единичных случаях гибели в соцсетях и на официальных сайтах сообщают местные власти или родственники убитых военных.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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