С убитым на СВО матросом из Березников простятся в эту пятницу

СВО длится с 24 февраля 2022 года, она не завершится, пока не будут выполнены поставленные президентом РФ задачи. Информация о количестве погибших российских военнослужащих не разглашается. О единичных случаях гибели в соцсетях и на официальных сайтах сообщают местные власти или родственники убитых военных.