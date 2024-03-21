С убитым на СВО матросом из Березников простятся в эту пятницу

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В зоне проведения СВО погиб матрос Андрей Шаламов из Березников. Прощание с ним пройдет завтра, 22 марта, в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства гибели мужчины и его возраст власти не уточняют.
СВО длится с 24 февраля 2022 года, она не завершится, пока не будут выполнены поставленные президентом РФ задачи. Информация о количестве погибших российских военнослужащих не разглашается. О единичных случаях гибели в соцсетях и на официальных сайтах сообщают местные власти или родственники убитых военных.