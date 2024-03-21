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Updated Сегодня, 14:15

Сегодня днем в Перми товарняк насмерть сбил 65-летнего мужчину

Сегодня днем в Перми товарняк насмерть сбил 65-летнего мужчину

21 марта 2024, 14:13
Фото: Скриншот видео Центрального МСУТ СК России.
Экстренное торможение не позволило предотвратить столкновение.

Сегодня днем в Перми товарный поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья», сообщают в Центральном МСУТ СК России.

Поезд смертельно травмировал 65-летнего мужчину. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.

По факту смертельного наезда поезда на человека организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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