Со стороны Украины обстреляли два жилых дома и спорткомплекс «Белгород-арена»

Сегодня утром, 21 марта, Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В итоге получили повреждения два многоэтажных дома и спортивный комплекс «Белгород-арена». По словам директора стадиона Юрия Черникова, пострадали кабинеты директора и секретаря, а также оборудование и остекление площадки, пишут «Новые известия» со ссылкой на РИА Новости.