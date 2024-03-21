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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

скриншот видео

Со стороны Украины обстреляли два жилых дома и спорткомплекс «Белгород-арена»

21 марта 2024, 08:23
Фото: vk.com/belgorodarena
скриншот видео

В Белгороде от обстрела со стороны ВСУ пострадали жилые дома и «Белгород-арена»

Данные о пострадавших уточняются.

Сегодня утром, 21 марта, Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В итоге получили повреждения два многоэтажных дома и спортивный комплекс «Белгород-арена». По словам директора стадиона Юрия Черникова, пострадали кабинеты директора и секретаря, а также оборудование и остекление площадки, пишут «Новые известия» со ссылкой на РИА Новости.

В итоге никто из людей в «Белгород-арене» не пострадал, так как все работали удаленно. Однако мероприятия на стадионе пришлось отменить.

В Минобороны России рассказали, что обстрел проводился из ракетной системы залпового огня RM-70 Vampire. Перехвачено десять ракет.

Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что обломком ранило местного жителя, гулявшего с собакой во дворе. По предварительной информации, травмы не тяжелые, данные о других пострадавших уточняются.

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#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Белгород#Белгородская область
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