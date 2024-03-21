Соликамский предприниматель украл у китайских партнеров лес на 27 миллионов рублей

Следствием установлено, указывают в главке МВД, что бизнесмен из Соликамска, узнав о прибытии в Пермский край китайского инвестора, намеревавшегося организовать лесопромышленное производство и поставлять пиломатериалы в свою страну, решил воспользоваться ситуацией. Чтобы завоевать доверие представителей иностранной компании, обвиняемый продемонстрировал им территории, пригодные для лесозаготовки, и предоставил сведения о своем бизнесе. Это позволило ему заключить международный контракт на поставку пиломатериала из хвойных и лиственных пород в объеме 14 000 кубических метров на общую сумму 70 млн рублей, по которому он впоследствии получил аванс.