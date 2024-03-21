Соликамский предприниматель украл у китайских партнеров лес на 27 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Березниках за мошенничество с иностранными партнерами будут судить предпринимателя, сообщает пресс-служба краевой полиции. Речь идет о сорванных поставках лесоматериалов за границу. По информации журналиста Properm.ru, следствие считает, что махинациями с отправкой леса в Китай занимался директор и владелец компаний «КОНДАС» и «УЭЛК» Яшар Юсиф Оглы Алиев из Соликамска. Он не исполнил контракт с компанией «Ваньтай-деревообрабатывающий промышленный парк» из города Суйфэньхэ.
Судя по картотеке Березниковского городского суда, дело поступило на рассмотрение 12 марта. Интересы компании из Китая представляет юрист Сунь Шаошуан. Дата рассмотрения пока не назначена.
«Следствие считает, что имея реальную возможность исполнить обязательства по международному контракту, обвиняемый намеренно их не исполнил, присвоив себе авансовые платежи в особо крупном размере. Сумма ущерба для иностранной компании составила более 27 млн рублей», — говорится в официальном релизе полиции.
В материалах арбитражного суда есть иск китайской компании ООО «Ваньтай-деревообрабатывающий промышленный парк» к ООО «КОНДАС» о расторжении контракта от 30 ноября 2018 года на поставку товара и взыскании 25,3 млн рублей предоплаты, а также 3,75 млн рублей процентов за пользование чужими денежными.
В открытых данных «СПАРК-Интерфакс» есть информация, что фирмой «УЭЛК» была совершена одна торговая сделка по продаже леса. Оборот фирмы за 2022 год составил 59,6 млн рублей. В отношении компании «КОНДАС» введена процедура банкротства. Кроме китайской компании «Ваньтай-деревообрабатывающий промышленный парк» кредиторами фирмы Алиева выступают налоговая, компании по переработке леса, в том числе в качестве третьего лица ООО ПРО «Аксодия-Корп», принадлежащая осужденному за контрабанду леса Владимиру Калашникову.
Из материалов арбитражного спора известно, что в 2019 году фирма «КОНДАС» через посредника заключила с ИП Джаванширом Насибом оглы Амираслановым договор на поставку древесины по 1,8 тыс. рублей за кубометр. По договору покупались ель, сосна и пихта, эта сделка оспаривалась как недействительная по делу о банкротстве фирмы «КОНДАС». Также оспаривалась и сделка о покупке леса у компании «Аксодия-Корп» и других лесозаготовительных фирм.
Следствием установлено, указывают в главке МВД, что бизнесмен из Соликамска, узнав о прибытии в Пермский край китайского инвестора, намеревавшегося организовать лесопромышленное производство и поставлять пиломатериалы в свою страну, решил воспользоваться ситуацией. Чтобы завоевать доверие представителей иностранной компании, обвиняемый продемонстрировал им территории, пригодные для лесозаготовки, и предоставил сведения о своем бизнесе. Это позволило ему заключить международный контракт на поставку пиломатериала из хвойных и лиственных пород в объеме 14 000 кубических метров на общую сумму 70 млн рублей, по которому он впоследствии получил аванс.
Чтобы создать видимость исполнения обязательств по договору, он приобрел лес на сумму около 15 млн рублей и зарегистрировал эту информацию в федеральной государственной системе ЛесЕГАИС. Однако впоследствии этот лесоматериал продал третьим лицам, а вырученные средства использовал на личные нужды и развитие своей коммерческой деятельности.
Сейчас следствием СЧ МВД России по Перми расследование уголовного дела окончено. Руководителю компании предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».