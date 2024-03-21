Специалисты Росстата рассказали, что произошло с ценами на бензин в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В Пермском крае за неделю незначительно снизились цены на бензин — на одну копейку упала стоимость топлива марки АИ-95: с 55,18 до 55,17. До этого в течение трех недель стоимость бензина в Прикамье не менялась, следует из данных Росстата.
|Пермский край
|Средние цены на 4 марта
|Средние цены на 11 марта
|Средние цены на 18 марта
|Бензин автомобильный
|55,04
|55,04
|55,03
|Марка АИ-92
|50,78
|50,78
|50,78
|Марка АИ-95
|55,18
|55,18
|55,17
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,30
|65,30
При этом Пермский край традиционно остается на первом месте по средним ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На второй позиции располагается Нижегородская область, где средние цены на бензин 54,40 рубля. Третью строчку делят Пензенская область и Удмуртия — 53,88 рубля.