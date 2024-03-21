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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Росстат: в Пермском крае цены на бензин за неделю снизились на одну копейку

Специалисты Росстата рассказали, что произошло с ценами на бензин в Пермском крае

21 марта 2024, 07:42
Фото: ideogram.ai

Росстат: в Пермском крае цены на бензин за неделю снизились на одну копейку

Стоимость топлива незначительно снизилась, но цены на бензин в Прикамье все еще самые высокие в ПФО.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае за неделю незначительно снизились цены на бензин — на одну копейку упала стоимость топлива марки АИ-95: с 55,18 до 55,17. До этого в течение трех недель стоимость бензина в Прикамье не менялась, следует из данных Росстата.

Пермский край Средние цены на 4 марта Средние цены на 11 марта Средние цены на 18 марта
Бензин автомобильный 55,04 55,04 55,03
Марка АИ-92 50,78 50,78 50,78
Марка АИ-95 55,18 55,18 55,17
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,30 65,30

При этом Пермский край традиционно остается на первом месте по средним ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На второй позиции располагается Нижегородская область, где средние цены на бензин 54,40 рубля. Третью строчку делят Пензенская область и Удмуртия — 53,88 рубля.

Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России
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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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