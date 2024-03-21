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В Перми суд приговорил женщину к условному сроку за избиение внуков

Суд назначил пермячке условный срок за побои и угрозы в адрес внуков

21 марта 2024, 04:38
Фото: ideogram.ai

В Перми суд приговорил женщину к условному сроку за избиение внуков

Подсудимая более полугода издевалась над детьми.

Кировский районный суд Перми признал бабушку двух малолетних внуков виновной в ряде преступлений против детей:

  • п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего),
  • ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством),
  • ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Суд установил, что женщина была официальным опекуном двух своих внуков после смерти их родителей. Однако в период с лета 2022 по февраль 2023 года она не исполняла свои обязанности по воспитанию детей. Помимо этого, злоумышленница систематически избивала внуков, причиняла нравственные и психические страдания, а также постоянно угрожала им физической расправой.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировского района, суд приговорил женщину к условному сроку три года и семь месяцев лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Приговор пока не вступил в силу. Сотрудники правоохранительных органов немедленно изъяли детей из семьи опекуна и направили в специализированный центр помощи.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Прокуратура#Побои
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