Суд назначил пермячке условный срок за побои и угрозы в адрес внуков

Суд установил, что женщина была официальным опекуном двух своих внуков после смерти их родителей. Однако в период с лета 2022 по февраль 2023 года она не исполняла свои обязанности по воспитанию детей. Помимо этого, злоумышленница систематически избивала внуков, причиняла нравственные и психические страдания, а также постоянно угрожала им физической расправой.