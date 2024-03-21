Трейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Соликамская городская прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила противоправный контент. Он заблокирован решением суда, сообщает пресс-служба ведомства.
На обнаруженных сайтах и страницах без ограничений была доступна информация о дистанционной продаже сосательного табака-снюса, а также размещались видеоматериалы о свободных поездках на крышах железнодорожных составов, так называемом трейнсёрферстве. Указанные сведения являлись противоправными.
По итогам проверки прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованием признания данных информаций запрещенными к распространению на всей территории Российской Федерации и ее блокировке.
Соликамский городской суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.