Трейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам

На обнаруженных сайтах и страницах без ограничений была доступна информация о дистанционной продаже сосательного табака-снюса, а также размещались видеоматериалы о свободных поездках на крышах железнодорожных составов, так называемом трейнсёрферстве. Указанные сведения являлись противоправными.