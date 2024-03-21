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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Трейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам

Трейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам

21 марта 2024, 16:36
Фото: properm.ru
Сайты были обнаружены прокуратурой во время мониторинга.

Соликамская городская прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила противоправный контент. Он заблокирован решением суда, сообщает пресс-служба ведомства.

На обнаруженных сайтах и страницах без ограничений была доступна информация о дистанционной продаже сосательного табака-снюса, а также размещались видеоматериалы о свободных поездках на крышах железнодорожных составов, так называемом трейнсёрферстве. Указанные сведения являлись противоправными.

По итогам проверки прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованием признания данных информаций запрещенными к распространению на всей территории Российской Федерации и ее блокировке.

Соликамский городской суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.

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#Интернет#Общество#Суд#Прокуратура#Блокировка
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