Убивавшего пермских старушек маньяка приговорили к пожизненному заключению

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
«Поволжский маньяк» Радик Тагиров осужден к пожизненному заключению, передают корреспонденты InKazan.ru из зала суда. Первые десять лет по решению Верховного суда Татарстана он проведет в тюрьме, последующие — в колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве 31 пожилой женщины на территории разных городов Приволжского Федерального округа, в том числе и Перми. За каждую жертву ему дали по 11 и 10 лет тюрьмы. Путем сложения всех видов наказаний суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших и потерпевших.
Сегодня суд над маньяком собрал большое количество журналистов, также в зале присутствовали родственники одной из жертв. Они простили для убийцы «наказание, заслуживающее его деяний».
Представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина попросила в прениях признать Тагирова виновным по всем статьям предъявленного обвинения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Прокурор также просила удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального вреда. Чуркина заявляла о наличии трех гражданских исков от потерпевших на сумму 1,3 млн рублей.
Сам Тагиров заявил в последнем слове, что никого не убивал и не признавал себя виновным. Изначально в следствии он признал вину, но впоследствии отказался от показания.
«У меня самое худшее материальное положение — двое детей на иждивении, жена работает без выходных, родители инвалиды, имущества не имею, даже купить таблетки не могу», — сказал Тагиров.
Дело Радика Тагирова начали рассматривать в Верховном Суде Татарстана в 2022 году. По версии следствия, с 2011 года его жертвами стала 31 пенсионерка с Поволжья, Урала и центральной России. Еще на трех женщин были совершены покушения. Долгие годы маньяка не могли поймать, но в 2020 году вычислили по ДНК-тесту.
Эти преступления были совершены с марта 2011 по октябрь 2012 года. Тагиров действовал однообразно: находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги.
Жертвами Тагирова стали 34 пожилые женщины в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.
Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлена причастность 39-летнего к серии из 26 эпизодов аналогичных убийств, совершённых на территории республик Башкортостан, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Челябинской, Ивановской, Кировской областей и города Москвы. Как сообщает Telegram-канал «ОПЕР слил», в пятницу, 22 октября, Тагирову предъявлено обвинение по ст. 105 ч.2 УК РФ.
Уголовное дело в отношении Тагирова было впервые возбуждено в Татарстане ещё 5 марта 2011 года.
По официальной информации, опубликованной СКР в декабре 2020 года, в результате работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России, и путем проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу.