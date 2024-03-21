Убивавшего пермских старушек маньяка приговорили к пожизненному заключению

«Поволжский маньяк» Радик Тагиров осужден к пожизненному заключению, передают корреспонденты InKazan.ru из зала суда. Первые десять лет по решению Верховного суда Татарстана он проведет в тюрьме, последующие — в колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве 31 пожилой женщины на территории разных городов Приволжского Федерального округа, в том числе и Перми. За каждую жертву ему дали по 11 и 10 лет тюрьмы. Путем сложения всех видов наказаний суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших и потерпевших.