Ученые из Голландии нашли способ лечения ВИЧ

С помощью технологии ученые на молекулярном уровне разрезают любую ДНК, чтобы заменить или удалить в ней нужные фрагменты. Данный способ позволяет лечить многие заболевания, в том числе и наследственные. Сами голландские исследователи отмечают, что лишь доказали свою идею, но не изобрели новое лекарство.