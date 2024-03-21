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Голландские ученые нашли способ окончательного избавления от ВИЧ

Ученые из Голландии нашли способ лечения ВИЧ

21 марта 2024, 08:00
Фото: 1MI

Голландские ученые нашли способ окончательного избавления от ВИЧ

Теперь технология должна пройти испытания на эффективность и безопасность.
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Ученые

Ученые из Нидерландов сумели «вырезать» вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из клеток человека. Они использовали технологию редактирования генов Crispr Crispr, которую создали американка Дженнифер Дудне и француженка Эммануэль Шарпентье. За свое открытие Дудне и Шарпентье в 2020 году получили Нобелевскую премию по химии, пишут «Новые известия».

С помощью технологии ученые на молекулярном уровне разрезают любую ДНК, чтобы заменить или удалить в ней нужные фрагменты. Данный способ позволяет лечить многие заболевания, в том числе и наследственные. Сами голландские исследователи отмечают, что лишь доказали свою идею, но не изобрели новое лекарство.

Сейчас ученые из Амстердамского университета надеются, что смогут полностью излечить человека от ВИЧ. Теперь нужно убедиться в безопасности и эффективности нового метода. На данный момент для терапии ВИЧ-больных используются препараты, способные лишь остановить темпы развития заболевания.

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#Общество#Ученые#Вич-инфекция#Медицина#Вич#Наука
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