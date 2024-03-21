Уголовное дело о попытке вывезти за границу архив «Мемориала»* поступило в суд

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
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26 марта в Индустриальном районном суде будут рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании на время рассмотрения дела меры пресечения общественнику Александру Чернышову. Гособвинение ходатайствовало о продлении срока содержания обвиняемого по делу о попытке контрабанды архивов «Пермского мемориала».
Основные слушания по делу пока не назначены. Оно поступило на рассмотрение судье Сергею Замышляеву. Известно, что он рассматривал уголовное дело в отношении соучастника преступлений экс-приставов Александры Мардановой и Игоря Кожевникова Бориса Алексеева. Год назад судья Замышляев вернул следствию уголовное дело о мошенничестве с паями в группе компаний «Камская долина». Как стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников, дело будут рассматривать в особом порядке — Чернышов признал вину и полностью выполнил заключенное досудебное соглашение, об этом говорит поступившее в суд вместе с обвинительным заключением представление прокуратуры.
Ранее по завершении расследования Ленинский районный суд оставил Чернышова в СИЗО. По этому определению он должен оставаться под стражей до 3 апреля.
Александра Чернышова и экс-главу «Пермского мемориала» Роберта Латыпова** обвиняют в попытке контрабанды культурных ценностей — архива организации. 20 марта в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба адвоката Латыпова, он оспаривает законность возбуждения в отношении него уголовного дела. Дата тассмотрения жалобы пока не назначено. Несколько лет назад Латыпов покинул Россию и в связи с этим после возбуждения дела он был объявлен в международный розыск. Следственные действия в отношении него приостановлены, дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года, обвинение было предъявлено Чернышову и Латыпову. Чернышов заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал развернутые показания по фактам попытки контрабанды. Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей», при рассмотрении одного из ходатайств следствия было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.