В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Проект беседки-ротонды одержал победу на конкурсе среди пермских проектов территориальных общественных объединений (ТОС). ТОС «Верхнемулинский» выступило с предложением построить ротонду. Согласно проекту, установка объекта планируется уже в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте администрации Перми.
Беседка будет расположена рядом с гостевым маршрутом по шоссе Космонавтов и спорткомплекса «Ледовый» в Верхних Мулах, на возвышенном берегу реки Мулянка. Отмечается, что построена ротонда будет в честь знаменитого архитектора Ивана Свиязева, который родился в Верхних Мулах. Свиязев спроектировал один из всеми любимых символов города — Ротонду в парке имени Горького.