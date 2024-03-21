В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда

Беседка будет расположена рядом с гостевым маршрутом по шоссе Космонавтов и спорткомплекса «Ледовый» в Верхних Мулах, на возвышенном берегу реки Мулянка. Отмечается, что построена ротонда будет в честь знаменитого архитектора Ивана Свиязева, который родился в Верхних Мулах. Свиязев спроектировал один из всеми любимых символов города — Ротонду в парке имени Горького.