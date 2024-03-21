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Берег Мулянки

В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда

21 марта 2024, 12:17
Фото: properm.ru
Берег Мулянки
С инициативой строительства выступило ТОС «Верхнемуллинский».

Проект беседки-ротонды одержал победу на конкурсе среди пермских проектов территориальных общественных объединений (ТОС). ТОС «Верхнемулинский» выступило с предложением построить ротонду. Согласно проекту, установка объекта планируется уже в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте администрации Перми.

Беседка будет расположена рядом с гостевым маршрутом по шоссе Космонавтов и спорткомплекса «Ледовый» в Верхних Мулах, на возвышенном берегу реки Мулянка. Отмечается, что построена ротонда будет в честь знаменитого архитектора Ивана Свиязева, который родился в Верхних Мулах. Свиязев спроектировал один из всеми любимых символов города — Ротонду в парке имени Горького.

Фото: Администрация Перми
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