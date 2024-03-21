В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:37
В Дзержинском районе Перми на улице Подлесная, 7/4 начался снос аварийного дома. Информацию об этом сообщил читатель Properm.ru.
По данным портала «дом.минжкх», трехэтажный многоквартирный дом был возведен в 1960-м году. Общая площадь дома составляет 1642 кв. м., площадь жилых помещений — 1512 кв. м. С 11 февраля 2022 года здание обслуживала управляющая компания «Основа».
В 2017 году стало известно, что дома на 2-й Подлесной, 19, Подлесной, 21, 2-й Рыночной, 26, Подлесной, 7/3 и на Подлесной, 7/4 планируется снести для развития территорий кварталов №408 и №475. Освобождение земельных участков предусмотрено в рамках строительства высотных МКД в зоне Ж-1.