В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома

В 2017 году стало известно, что дома на 2-й Подлесной, 19, Подлесной, 21, 2-й Рыночной, 26, Подлесной, 7/3 и на Подлесной, 7/4 планируется снести для развития территорий кварталов №408 и №475. Освобождение земельных участков предусмотрено в рамках строительства высотных МКД в зоне Ж-1.