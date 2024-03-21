В Химках состоялась памятная спартакиада в честь Анфисы Резцовой

Соревнования состоялись на лыжном стадионе «Снежинка». Участие в них приняли 10 команд из различных предприятий, учреждений и организаций. В каждой команде было по четыре спортсмена. Они соревновались на двухкилометровой дистанции, победители определялись по времени прохождения трассы. Проведение мероприятия стало инициативой градообразующих предприятий округа. Это событие является не только спортивным, но и позволяет объединить работников различных организаций и укрепить дружеские связи между ними, пишет 360tv.ru.