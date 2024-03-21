В Курске пермячку убил мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Сегодня ночью, 21 марта, пермячку в возрасте 41 года жестоко убил житель Курска. С убийцей женщина познакомилась в социальной сети. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СУ СК по Курской области.
По данным следствия, подозреваемый и его жертва общались в интернете, спустя некоторое время мужчина пригласил пермячку в гости. Потерпевшая согласилась приехать к нему на неделю.
На почве словесного конфликта мужчина нанес жительнице Прикамья 23 удара ножом в область шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии, следствие продолжается.