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В Ленинградской области найдено тело 22-летней пропавшей девушки

21 марта 2024, 15:18
В Ленинградской области через неделю было найдено тело молодой женщины в возрасте 22 лет, которая пропала 14 марта. Об этом сообщил отряд «Лиза Алерт».

Жительница Отрадного перестала выходить на связь в указанную дату. В поисках пропавшей активно участвовали волонтеры из группы «Лиза Алерт». В момент исчезновения она была одета в серый спортивный костюм, черную куртку и белые кеды, пишет 360tv.ru.

Вскоре поисковая команда нашла тело девушки, на ней не было обуви. Сообщается, что, согласно предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

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