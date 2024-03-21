В Ленинградской области найдено тело 22-летней пропавшей девушки

Жительница Отрадного перестала выходить на связь в указанную дату. В поисках пропавшей активно участвовали волонтеры из группы «Лиза Алерт». В момент исчезновения она была одета в серый спортивный костюм, черную куртку и белые кеды, пишет 360tv.ru.