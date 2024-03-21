В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Авиакомпания «Икар» запускает прямые рейсы между Пермью и Мурманском. Это возобновление полетной программы, действовавшей в прошлом году. Первым внимание на возобновление полетов обратил Business Class.
Полетная программа на самолетах Embraer 190 запланирована со 2 мая по 24 октября по четвергам и воскресеньям. Время полета составляет 2 часа 40 минут.
Рейсы по маршруту субсидируются из бюджета Пермского края. В 2024 году на них выделено 201,9 тысячи рублей. Стоимость билета с багажом составляет 6 тыс. рублей.