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В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск

В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск

21 марта 2024, 05:20
Фото: 1MI
Прямые вылеты будут осуществляться из Большого Савино два раза в неделю.

Авиакомпания «Икар» запускает прямые рейсы между Пермью и Мурманском. Это возобновление полетной программы, действовавшей в прошлом году. Первым внимание на возобновление полетов обратил Business Class.

Полетная программа на самолетах Embraer 190 запланирована со 2 мая по 24 октября по четвергам и воскресеньям. Время полета составляет 2 часа 40 минут.

Рейсы по маршруту субсидируются из бюджета Пермского края. В 2024 году на них выделено 201,9 тысячи рублей. Стоимость билета с багажом составляет 6 тыс. рублей.

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