В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти

Компания «СНова» планирует уже в этом году начать реконструкцию спорткомплекса «Трудовые резервы». Во время работ застройщик намерен увеличить площадь для занятий спортом. Здесь появятся многозальный дом спорта, полноразмерное футбольное поле, спортплощадки и беговой кластер с дорожками длиной не менее 1 тыс. м. Кластер предлагается вывести на кромочную улицу Сада соловьев. Обновленный спорткомплекс планируется передать в собственность края, сам земельный участок под «Трудовыми резервами» перейдет на баланс региона еще до начала реконструкции.