В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В микрорайоне Городские горки в Мотовилихе установлена зона комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь территории, которую планируют преобразовать краевые власти, составляет около 9,3 га.
Чиновники планируют развивать территорию, ограниченную зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также ул. Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. В пресс-службе правительства Прикамья отмечают, что зона реновации включит в себя образовательные и спортивные объекты, общественные и досуговые пространства, жилые объекты и другие. Установить зону КРТ в микрорайоне предложило ООО «СНова» — это один из правообладателей участка.
Застройщик намерен возвести в зоне КРТ детский сад, реконструировать спортивный объект, проложить новую улично-дорожную сеть, создать новые коммуникации и благоустроить территорию. Сейчас разрабатывается концепция развития территории для заключения договора КРТ. После подготовки проекта договора, он вместе с мастер-планом будет рассмотрен отраслевыми чиновниками Перми и Прикамья. Власти обещают вынести проект КРТ на общественные обсуждения, в ходе которые жители микрорайона смогут направить свои предложения и замечания.
Компания «СНова» планирует уже в этом году начать реконструкцию спорткомплекса «Трудовые резервы». Во время работ застройщик намерен увеличить площадь для занятий спортом. Здесь появятся многозальный дом спорта, полноразмерное футбольное поле, спортплощадки и беговой кластер с дорожками длиной не менее 1 тыс. м. Кластер предлагается вывести на кромочную улицу Сада соловьев. Обновленный спорткомплекс планируется передать в собственность края, сам земельный участок под «Трудовыми резервами» перейдет на баланс региона еще до начала реконструкции.