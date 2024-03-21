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В микрорайоне Городские горки в Перми установлена зона КРТ

В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти

21 марта 2024, 04:02
Фото: сообщество спорткомплекса «Трудовые резервы» в соцсети «ВКонтакте»

В микрорайоне Городские горки в Перми установлена зона КРТ

Застройщик намерен реконструировать и спорткомплекс «Трудовые резервы».

В микрорайоне Городские горки в Мотовилихе установлена зона комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь территории, которую планируют преобразовать краевые власти, составляет около 9,3 га.

Чиновники планируют развивать территорию, ограниченную зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также ул. Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. В пресс-службе правительства Прикамья отмечают, что зона реновации включит в себя образовательные и спортивные объекты, общественные и досуговые пространства, жилые объекты и другие. Установить зону КРТ в микрорайоне предложило ООО «СНова» — это один из правообладателей участка.

Застройщик намерен возвести в зоне КРТ детский сад, реконструировать спортивный объект, проложить новую улично-дорожную сеть, создать новые коммуникации и благоустроить территорию. Сейчас разрабатывается концепция развития территории для заключения договора КРТ. После подготовки проекта договора, он вместе с мастер-планом будет рассмотрен отраслевыми чиновниками Перми и Прикамья. Власти обещают вынести проект КРТ на общественные обсуждения, в ходе которые жители микрорайона смогут направить свои предложения и замечания.

Компания «СНова» планирует уже в этом году начать реконструкцию спорткомплекса «Трудовые резервы». Во время работ застройщик намерен увеличить площадь для занятий спортом. Здесь появятся многозальный дом спорта, полноразмерное футбольное поле, спортплощадки и беговой кластер с дорожками длиной не менее 1 тыс. м. Кластер предлагается вывести на кромочную улицу Сада соловьев. Обновленный спорткомплекс планируется передать в собственность края, сам земельный участок под «Трудовыми резервами» перейдет на баланс региона еще до начала реконструкции.

Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
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#Спорт#Общество#Пермь#Реконструкция#Спорткомплекс#Трудовые резервы#Минспорта Прикамья
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