В офисе РЖД в Перми случилась вспышка опасного заболевания

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В пермском офисе компании РЖД случилась вспышка гепатита А, по данным издания URA.RU, это произошло еще в начале марта. Сначала заболевание обнаружили у одной из сотрудниц — она некоторое время ходила на работу, но не думала, что настолько серьезно больна.
Женщине поставили диагноз, тогда весь отдел отправили вакцинироваться от гепатита. Позже в офисе был выявлен еще один случай. Затем специалисты Роспотребнадзора якобы провели дезинфекцию помещений. Сейчас двое заболевших лечатся дома, остальные сотрудники ходят на работу в офис, однако сидят в отдельном ото всех помещении.
Изданию Properm.ru в пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщили, что пермские сотрудники РЖД подчиняются Свердловской ЖД — у них собственная санитарно-эпидемиологическая служба. В пресс-службе СвЖД на момент публикации новости на вопросы журналиста Properm.ru не ответили.
Гепатит А поражает печень, он передается через пищу или воду. Заболевание связано с некачественной водой, зараженными продуктами питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.