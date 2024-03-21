В офисе РЖД в Перми случилась вспышка опасного заболевания

В пермском офисе компании РЖД случилась вспышка гепатита А, по данным издания URA.RU, это произошло еще в начале марта. Сначала заболевание обнаружили у одной из сотрудниц — она некоторое время ходила на работу, но не думала, что настолько серьезно больна.