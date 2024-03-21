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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В офисе РЖД в Перми в начале марта случилась вспышка гепатита А

В офисе РЖД в Перми случилась вспышка опасного заболевания

21 марта 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

В офисе РЖД в Перми в начале марта случилась вспышка гепатита А

Официального подтверждения вспышки пока нет.

В пермском офисе компании РЖД случилась вспышка гепатита А, по данным издания URA.RU, это произошло еще в начале марта. Сначала заболевание обнаружили у одной из сотрудниц — она некоторое время ходила на работу, но не думала, что настолько серьезно больна.

Женщине поставили диагноз, тогда весь отдел отправили вакцинироваться от гепатита. Позже в офисе был выявлен еще один случай. Затем специалисты Роспотребнадзора якобы провели дезинфекцию помещений. Сейчас двое заболевших лечатся дома, остальные сотрудники ходят на работу в офис, однако сидят в отдельном ото всех помещении.

Изданию Properm.ru в пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщили, что пермские сотрудники РЖД подчиняются Свердловской ЖД — у них собственная санитарно-эпидемиологическая служба. В пресс-службе СвЖД на момент публикации новости на вопросы журналиста Properm.ru не ответили.

Гепатит А поражает печень, он передается через пищу или воду. Заболевание связано с некачественной водой, зараженными продуктами питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.

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#Пермь#Гепатит А#Заболевания#Гепатит#Болезнь#Инфекция#Заболевание
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