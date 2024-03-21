В парламенте Прикамья приняли поправки в бюджет региона на ближайшие три года

Принят новый порядок предоставления помощи многодетным, который позволит семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, а если ребенок учится, то и до 23 лет, получать господдержку. Будут продлены и расширены действующие льготы. Среди них — бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату услуг ЖКУ. Соответствующий проект закона ранее предложил губернатор региона, парламентарии приняли его в двух чтениях на этом же заседании. Принятие поправок позволило обеспечить его реализацию необходимым финансированием в размере 155 млн рублей.