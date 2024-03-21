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В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин

В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин

21 марта 2024, 14:51
Фото: культура.рф
По данным наших источников, мужчина попал под поезд

Сегодня в Перми трагически погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин. Об этом в соцсетях сообщила жена погибшего.

По данным источника Properm.ru именно он сегодня попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья». Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.

По факту смертельного наезда поезда на человека организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сергей Мухин — многолетний начальник гримерного цеха Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В 2017 году Сергей Мухин стал лауреатом премии имени А. В. Луначарского в номинации «Лучший работник театра». Проводил мастер-классы для театральных гримеров по всей России. Считался одним из лучших театральных гримеров страны.

Редакция портала Properm.ru приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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#Происшествия#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Погиб#Оперный театр
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