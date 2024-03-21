В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин

По данным источника Properm.ru именно он сегодня попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья». Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось.