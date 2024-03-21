В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах

Ранее сообщалось, что специалисты районных администраций начали проводить рейды по пресечению фактов незаконной торговли в павильонах. Так, рейды были проведены в Индустриальном, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. Как показали рейды, некоторые из объектов торговли завершили работу по продаже табачной продукции, другие перепрофилировались.