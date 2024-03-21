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В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах

В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах

21 марта 2024, 06:00
Фото: администрация Перми
Запрет на продажу табачных изделий в НТО начал действовать в марте.
Сюжет
Нто

В Перми районные администрации отчитались о нескольких десятках административных протоколов, составленных из-за торговли табаком в НТО. Об этом сообщает ИА «Текст».

Региональный запрет продажи табачных изделий в павильонах и киосках вступил в силу в середине марта. Ранее введение запрета анонсировалось с 1 марта.

Как сообщает издание, по данным администрации Индустриального района, из 28 табачных киосков 17 получат штраф за продолжение работы, остальные прекратили свою деятельность. В Свердловском районе составлены протоколы в отношении владельцев 11 киосков.

Ранее сообщалось, что специалисты районных администраций начали проводить рейды по пресечению фактов незаконной торговли в павильонах. Так, рейды были проведены в Индустриальном, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. Как показали рейды, некоторые из объектов торговли завершили работу по продаже табачной продукции, другие перепрофилировались.

Заметим, что розничная торговля продукцией в павильонах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.

Жители Перми могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах в районные администрации или в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.

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