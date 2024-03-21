В Пермском крае инфляция выросла до 8,65%, что выше среднероссийского уровня

В январе в Центробанке также называли среди инфляционных факторов перенос издержек производителей и поставщиков в конечные цены. В условиях дефицита рабочей силы предприятия повышали расходы на оплату труда с целью удержания и привлечения сотрудников. Кроме того, увеличились издержки на упаковку, логистику и обслуживание оборудования. Из-за этого ускорился годовой рост цен на сливочное масло, замедлилось снижение цен (в годовом сопоставлении) на подсолнечное масло.