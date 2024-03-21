В Пермском крае инфляция выросла до 8,65%, что выше среднероссийского уровня

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Годовая инфляция в Пермском крае по итогам февраля 2024 года выросла в сравнении с показателем января более чем на полпроцента — до 8,65%. Об этом сообщают в Банке России.
Отметим, что показатель Прикамья в целом выше, чем аналогичный показатель в среднем по России, который составил 7,67%.
В феврале 2024 года годовой рост цен на продовольственные товары в регионе составил 7,84% (в январе — 7,93%). На непродовольственные товары — 8,015 (7,57%). Рост цен за год на услуги в феврале составил 10,41% (в январе — 8,92%).
Заметнее всего по сравнению с февралём 2023 года подорожали яйца (+56,1%), плодоовощная продукция (+16,79%), сахар (+15,67%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,38%), из услуг — путёвки за границу (+27,85%) и услуги пассажирского транспорта (+21,02%).
Основным проинфляционным фактором в ЦБ по-прежнему называют высокий внутренний спрос, который продолжает превышать возможности расширения предложения.
В январе в Центробанке также называли среди инфляционных факторов перенос издержек производителей и поставщиков в конечные цены. В условиях дефицита рабочей силы предприятия повышали расходы на оплату труда с целью удержания и привлечения сотрудников. Кроме того, увеличились издержки на упаковку, логистику и обслуживание оборудования. Из-за этого ускорился годовой рост цен на сливочное масло, замедлилось снижение цен (в годовом сопоставлении) на подсолнечное масло.
Ценовая динамика непродовольственных товаров обусловлена ростом расходов на закупку компонентов для их производства. Перенос других, выросших ранее, издержек производителей и поставщиков (транспортные расходы, стоимость обслуживания импортного оборудования) в конечные цены тоже продолжается.