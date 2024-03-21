В Пермском крае утвердили новые меры поддержки для многодетных семей

По словам председателя Законодательного Собрания Прикамья Валерия Сухих, принятие законопроекта — значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми. «В начале года президент России Владимир Путин подписал Указ, который определил статус многодетных семей в нашей стране и полномочия регионов по их поддержке. Ряд предлагаемых льгот был реализован в Пермском крае и до этого. Принятие законопроекта позволит продлить и расширить региональные меры поддержки семей с детьми. Выполняя поручение Президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей», — подчеркнул спикер.