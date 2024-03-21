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В Прикамье назначены новые руководители исправительных колоний вместо арестованных

В Прикамье назначены новые руководители исправительных колоний вместо арестованных

21 марта 2024, 05:01
Фото: properm.ru
Обе ИК сейчас возглавляются врио начальника.

ГУФСИН по Пермскому краю назначило новых начальников двух исправительных колоний, чьи прежние руководители были арестованы по обвинению в получении взяток. Речь идет об ИК №37 и №29, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Врио начальника исправительной колонии строгого режима №37 назначен майор Михаил Смолин. Он заместил полковника Илью Асламова, арестованного Ленинским судом Перми 19 марта.

Врио начальника исправительной колонии общего режима №29 назначен подполковник Виктор Страмилов. Прежний руководитель этой колонии подполковник Дмитрий Ассанов был решением Мотовилихинского суда арестован на два месяца. Ему также инкриминируется получение взятки.

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#Общество#Суд#Уголовное дело#Гуфсин
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