В Прикамье освободили еще одну категорию участников СВО от уплаты налога на транспорт

По словам Валерия Сухих, поддержка участников СВО, предоставление им и их семьям необходимой помощи — первостепенная задача для властей разных уровней. «Наши земляки с честью и мужеством исполняют свой долг. С первых дней спецоперации регион предпринимает все усилия, чтобы обеспечить благополучие участников СВО и их близких, предоставляя им финансовую, юридическую и психологическую помощь. Необходимо и дальше совершенствовать региональную систему мер поддержки, учитывая обратную связь от бойцов и их семей», — отметил Валерий Сухих.