properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Прикамье освободили еще одну категорию участников СВО от уплаты налога на транспорт

В Прикамье освободили еще одну категорию участников СВО от уплаты налога на транспорт

21 марта 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что поддержка участников СВО является первостепенной задачей для властей.

В двух чтениях депутаты краевого парламента поддержали инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина о налоговой преференции для участников специальной военной операции.

Речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту в войсках Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации, а также проходящих службу в войсках Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции. Кроме того, теперь налоговой преференцией сможет воспользоваться супруга или супруг участника СВО.

Налоговая льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов независимо от даты начала участия в специальной военной операции.

По словам Валерия Сухих, поддержка участников СВО, предоставление им и их семьям необходимой помощи — первостепенная задача для властей разных уровней. «Наши земляки с честью и мужеством исполняют свой долг. С первых дней спецоперации регион предпринимает все усилия, чтобы обеспечить благополучие участников СВО и их близких, предоставляя им финансовую, юридическую и психологическую помощь. Необходимо и дальше совершенствовать региональную систему мер поддержки, учитывая обратную связь от бойцов и их семей», — отметил Валерий Сухих.

Инициативу губернатора об освобождении от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции депутаты краевого парламента одобрили в октябре прошлого года.

#Новости компаний
Подпишитесь
Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК
Сегодня, 11:45
Убивавшего пермских старушек маньяка приговорили к пожизненному заключению
Сегодня, 10:37
Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС
Сегодня, 09:19
Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье
Сегодня, 06:54
Экс-худрук Чайковского театра, уволенный со скандалом, вернется на СВО после ранения
Сегодня, 08:25
Уголовное дело о попытке вывезти за границу архив «Мемориала»* поступило в суд
Сегодня, 03:04
"