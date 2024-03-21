В Прикамье простились 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым

Андриянов родился в 1934 году в Марийской АССР. Мужчина работал руководителем лесопунктов в поселках Рассоленки и Невидимка. Также, был директором совхоз «Лысьвенский» и Теплогорский леспромхоз. «Вверенные ему предприятия являлись лидерами по производственным и социальным показателям», с гордостью отмечают в мэрии.