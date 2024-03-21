В Прикамье простились 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым

Posted Сегодня, 21:01
Published Сегодня, 21:01
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Updated Сегодня, 21:01
Житель Пермского края Василий Андриянов ушел из жизни 90-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Лысьвы во ВКонтакте.
Андриянов родился в 1934 году в Марийской АССР. Мужчина работал руководителем лесопунктов в поселках Рассоленки и Невидимка. Также, был директором совхоз «Лысьвенский» и Теплогорский леспромхоз. «Вверенные ему предприятия являлись лидерами по производственным и социальным показателям», с гордостью отмечают в мэрии.
С 1990 по 1995 года Андриянов был гендиректором Кормовищенского леспромхоза. В течение пяти лет работы в поселок Кормовище провели газ, водоснабжение и возвели лесопильный цех.
В 2005 году мужчина был удостоен звания почетного жителя города Лысьвы. Василий Андриянов не раз был избран депутатом сельского, поселкового, районного и городского Советов. Кроме этого, был награжден грамотами Верховного Совета РСФСР, медалями и Орденом «Знак Почёта».