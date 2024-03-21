В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Центральным МСУТ СК России проводится проверка смертельного наезда поезда на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Организация проверочных мероприятий реализуется согласно ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По предварительным данным, днем 21 марта на 1424 км ж/д перегона «Пермь-Сортировочная-Курья» СвЖД был травмирован 66-летний мужчина.
Отмечается, что машинисту не удалось предотвратить травму, несмотря на принятые им действия. Проверка продолжается.