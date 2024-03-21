В Соликамске вышедший на свободу экс-заключенный украл в магазине спиртное

Продуктовый магазин ТЦ посетил местный житель. Несмотря на нетрезвое состояние, он прилично выглядел и создавал впечатление добросовестного покупателя, отмечают в ГУ МВД. Сложив в корзинку девять бутылок различных спиртных напитков, мужчина проследовал к кассе. Однако вместо оплаты товара злоумышленник просто прошел мимо как ни в чем не бывало. Одна из сотрудниц магазина начала кричать, привлекая внимание, и бросилась в погоню. Мужчина ускорился и исчез на улицах Соликамска.