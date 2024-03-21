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Updated Сегодня, 05:47

В Соликамске вышедший на свободу экс-заключенный украл в магазине спиртное

В Соликамске вышедший на свободу экс-заключенный украл в магазине спиртное

21 марта 2024, 05:45
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина сбежал в корзинкой с девятью бутылками

Вечером в одном из торговых центров Соликамска нетрезвый молодой человек в открытую похитил девять бутылок алкоголя. Так мужчина праздновал свой выход на свободу, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Продуктовый магазин ТЦ посетил местный житель. Несмотря на нетрезвое состояние, он прилично выглядел и создавал впечатление добросовестного покупателя, отмечают в ГУ МВД. Сложив в корзинку девять бутылок различных спиртных напитков, мужчина проследовал к кассе. Однако вместо оплаты товара злоумышленник просто прошел мимо как ни в чем не бывало. Одна из сотрудниц магазина начала кричать, привлекая внимание, и бросилась в погоню. Мужчина ускорился и исчез на улицах Соликамска.

Впрочем, грабитель даже не успел употребить похищенное, так как его задержали сотрудники уголовного розыска.

Как оказалось, 26-летний местный житель бурно отмечал свое освобождение из мест лишения свободы. Когда деньги закончились, молодой человек принял решение добыть спиртное любым путем. Причиненный таким образом ущерб составил 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Происшествия#Общество#Криминал#Грабеж#Уголовное дело#Полиция#Соликамск#Грабитель
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