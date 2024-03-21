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Updated Сегодня, 13:31

В Пермском крае неизвестные травмировали собаку палкой

«Весь снег в крови». В Прикамье неизвестные травмировали собаку палкой

21 марта 2024, 13:31
Фото: «Подслушано Звездный»

В Пермском крае неизвестные травмировали собаку палкой

В отношении пса принято решение о кастрации.

В Перми неизвестные изнасиловали собаку палкой. Информация об этом появилась в сообществе «Подслушано Звездный»

«Весь снег в крови, подъезд в крови. Где случилось, мы не знаем. Пес пришел к людям, ожидая помощи», рассказали очевидцы. Был открыт сбор средств на лечение и антибиотики. Хозяйкой пса является пожилая женщина.

Позднее в группе опубликовали пост, что пес жив, и что в отношении животного принято решение о кастрации. На остаток собранных средств будет куплен влажный корм.

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