«Весь снег в крови». В Прикамье неизвестные травмировали собаку палкой

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Перми неизвестные изнасиловали собаку палкой. Информация об этом появилась в сообществе «Подслушано Звездный»
«Весь снег в крови, подъезд в крови. Где случилось, мы не знаем. Пес пришел к людям, ожидая помощи», рассказали очевидцы. Был открыт сбор средств на лечение и антибиотики. Хозяйкой пса является пожилая женщина.
Позднее в группе опубликовали пост, что пес жив, и что в отношении животного принято решение о кастрации. На остаток собранных средств будет куплен влажный корм.