Власти Горнозаводска четыре года игнорируют права инвалида-колясочника

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Updated Сегодня, 04:50
На протяжении четырёх лет власти Горнозаводска игнорировали законные требования инвалида-колясочника по обеспечению его прав на доступную среду. Это в ходе проверки жалобы выявила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина, проживающий с 2019 года в многоквартирном доме на 3 этаже, способный передвигаться исключительно в кресле-коляске, не может выходить на улицу из квартиры. Отсутствие специальных средств таких как, перекатного съемного пандуса для преодоления порогов в инвалидной коляске на входе в квартиру, телескопического съемного пандуса на лестничных пролетах с первого по третий этажи, бетонного пандуса с ограждением с одной стороны при входе в подъезд, пристенного поручня для спуска в инвалидной коляске ограничивает его перемещение только внутри квартиры.
Заключением муниципальной комиссии об обследовании указанного жилья установлена необходимость проведения работ по обеспечению доступности общего имущества многоквартирного дома, произведен сметный расчет расходов на указанные цели. Однако, местной администрацией, не смотря на данную ситуацию, необходимых мероприятий не принималось, денег на выполнение необходимых работ в бюджете муниципального образования не предусматривались.
Прокурором в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации Горнозаводского городского округа обеспечить условия для беспрепятственного доступа в жилое помещение истцу, а также к общему имуществу многоквартирного дома, в котором он проживает.
Чусовской городской суд (постоянное судебное присутствие в Горнозаводске) требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Ответчик обязан исполнить решение до 1 октября этого года. Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.