Власти Горнозаводска четыре года игнорируют права инвалида-колясочника

В ходе проверки выяснилось, что мужчина, проживающий с 2019 года в многоквартирном доме на 3 этаже, способный передвигаться исключительно в кресле-коляске, не может выходить на улицу из квартиры. Отсутствие специальных средств таких как, перекатного съемного пандуса для преодоления порогов в инвалидной коляске на входе в квартиру, телескопического съемного пандуса на лестничных пролетах с первого по третий этажи, бетонного пандуса с ограждением с одной стороны при входе в подъезд, пристенного поручня для спуска в инвалидной коляске ограничивает его перемещение только внутри квартиры.