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Власти рассказали о гибели 49-летнего военного из Пермского края

Власти рассказали о гибели 49-летнего военного из Пермского края

21 марта 2024, 08:52
Фото: vk.com/chalginskih / 1MI
Мужчина погиб в зоне СВО в конце января.

В ходе специальной военной операции был убит 49-летний военный из Пермского края. Мужчина родился 15 августа 1974 года, жил в поселке Касимовка Гайнского района. Николая Лунегова не стало 23 января 2024 года в ходе выполнения боевых задач, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в соцсетях.

Подробности о гибели военного глава округа не сообщает. СВО России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко ранее рассказывал, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть 32 военных из Прикамья.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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