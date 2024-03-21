Власти рассказали о гибели 49-летнего военного из Пермского края

Подробности о гибели военного глава округа не сообщает. СВО России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко ранее рассказывал, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть 32 военных из Прикамья.