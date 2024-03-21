Власти рассказали о гибели 49-летнего военного из Пермского края

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Published Сегодня, 08:52
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В ходе специальной военной операции был убит 49-летний военный из Пермского края. Мужчина родился 15 августа 1974 года, жил в поселке Касимовка Гайнского района. Николая Лунегова не стало 23 января 2024 года в ходе выполнения боевых задач, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в соцсетях.
Подробности о гибели военного глава округа не сообщает. СВО России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко ранее рассказывал, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть 32 военных из Прикамья.