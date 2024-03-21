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За нарушение ветеринарных норм мясокомбинат в Прикамье оштрафовали на 40 тысяч рублей

За нарушение ветеринарных норм мясокомбинат в Прикамье оштрафовали на 40 тысяч рублей

21 марта 2024, 06:15
Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора.

В феврале 2024 Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели внеплановую проверку ООО «Темп». Предприятие специализируется на убое животных, переработке мяса, производстве, хранении и реализации мясной продукции в городе Верещагино. Об этом сообщило надзорное ведомство на своем официальном сайте.

Выездное проверочное мероприятие было организовано по требованию Прокуратуры Прикамья. Во время проверки были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства, среди которых пересечение путей поступающего сырья и реализуемой продукции, антисанитария, отсутствие маркировок на специальных емкостях, ненадлежащее качество питьевой воды, отсутствие программы производственного контроля, а также выпуск продукции без подтверждения ее показателей качества и безопасности и другие.

Кроме того, организация была уличена на внесении недостоверных данных при оформлении ветеринарных документов. «Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении Федерального закона „О качестве и безопасности пищевых продуктов“, Закона РФ „О ветеринарии“, требований технических регламентов Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“, „О безопасности мяса и мясной продукции“, Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», — сообщает Россельхознадзор.

В результате, ООО «Темп» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа размером 40000 рублей.

Фото: 43.fsvps.gov.ru
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#Штраф#Россельхознадзор#Мясокомбинат#Прикамье#Внеплановая проверка#Нарушение ветеринарных норм
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