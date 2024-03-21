За нарушение ветеринарных норм мясокомбинат в Прикамье оштрафовали на 40 тысяч рублей

Выездное проверочное мероприятие было организовано по требованию Прокуратуры Прикамья. Во время проверки были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства, среди которых пересечение путей поступающего сырья и реализуемой продукции, антисанитария, отсутствие маркировок на специальных емкостях, ненадлежащее качество питьевой воды, отсутствие программы производственного контроля, а также выпуск продукции без подтверждения ее показателей качества и безопасности и другие.