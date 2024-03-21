Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС

Во время рассмотрения апелляции в Нижнем Новгороде Бекмансуров говорил, что совершил самую ужасную ошибку в жизни: «Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободиться».