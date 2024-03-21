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Published Сегодня, 09:19

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Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС

Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС

21 марта 2024, 09:19
Фото: properm.ru
Бекмансуров приговорен к пожизненному лишению свободы.
Сюжет
ПГНИУ

Жалобу Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в ПГНИУ, будет рассматривать четвертый состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, удалось узнать Properm.ru из судебного реестра. Дата рассмотрения жалобы на пожизненный приговор пока не назначена.

Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку. Он пытается смягчить срок наказания до любого, кроме пожизненного. В этом случае у него появится шанс выйти по УДО.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришел с оружием на территорию ПГНИУ. Стрелять он начал еще на подходе к университету. Он убил шестерых человек, еще 20 человек получили пулевые ранения, более 30 человек получили травмы, когда пытались спастись.

Во время рассмотрения апелляции в Нижнем Новгороде Бекмансуров говорил, что совершил самую ужасную ошибку в жизни: «Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободиться».

Приговоренный к пожизненному сроку Тимур Бекмансуров не смог обжаловать наказание
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#Суд#ПГНИУ#Пермь#Убийство#Стрельба в пгниу#Бекмансуров#Тимур Бекмансуров
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