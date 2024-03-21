Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Жалобу Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в ПГНИУ, будет рассматривать четвертый состав судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, удалось узнать Properm.ru из судебного реестра. Дата рассмотрения жалобы на пожизненный приговор пока не назначена.
Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку. Он пытается смягчить срок наказания до любого, кроме пожизненного. В этом случае у него появится шанс выйти по УДО.
20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришел с оружием на территорию ПГНИУ. Стрелять он начал еще на подходе к университету. Он убил шестерых человек, еще 20 человек получили пулевые ранения, более 30 человек получили травмы, когда пытались спастись.
Во время рассмотрения апелляции в Нижнем Новгороде Бекмансуров говорил, что совершил самую ужасную ошибку в жизни: «Я опозорил семью, стал инвалидом и всю жизнь буду жить с тем, что сделал. Я не могу этого изменить. Но прошу суд не ставить крест и дать возможность освободиться».