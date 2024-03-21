Житель Чехова ограбил местную заправку

Однако сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать подозреваемого в разбое. Он не успел уйти далеко от места преступления, а прятался между гаражами, пытаясь справиться со своими трясущимися руками и коленями. В ходе допроса правоохранительным органам налетчик признался, что перед этим событием он двое суток готовился к ограблению. Ему было жаль бывшую коллегу, которую ему пришлось напугать «оружием», и самого себя, так как он осознавал, что его двое малолетних детей останутся без средств к существованию в случае неудачи.