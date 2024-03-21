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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Житель Чехова ограбил местную заправку

21 марта 2024, 14:56
По информации, полученной журналистом из региональных источников, произошло ограбление местной заправки в Чехове. Оказалось, что обвиняемый — 47-летний местный житель родом из Калмыкии.

Для того чтобы совершить преступление, он использовал знание внутреннего расположения АЗС, так как ранее работал там. С помощью петарды, которую он взорвал внутри, он испугал продавщицу и угрожал ей пневматическим пистолетом, вынуждая отдать деньги с кассы — около 85 тысяч рублей, пишет regions.ru

Выяснилось, что все это он делал по указаниям анонимных злоумышленников, которые перезванивали ему по телефону и утверждали, что на его имя был взят кредит. Чтобы погасить этот долг, мошенники советовали ему совершить преступление и снимать все на видео, используя свой мобильный телефон, который был прикреплен к его телу скотчем.

Однако сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать подозреваемого в разбое. Он не успел уйти далеко от места преступления, а прятался между гаражами, пытаясь справиться со своими трясущимися руками и коленями. В ходе допроса правоохранительным органам налетчик признался, что перед этим событием он двое суток готовился к ограблению. Ему было жаль бывшую коллегу, которую ему пришлось напугать «оружием», и самого себя, так как он осознавал, что его двое малолетних детей останутся без средств к существованию в случае неудачи.

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