Житель Чехова ограбил местную заправку

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Для того чтобы совершить преступление, он использовал знание внутреннего расположения АЗС, так как ранее работал там. С помощью петарды, которую он взорвал внутри, он испугал продавщицу и угрожал ей пневматическим пистолетом, вынуждая отдать деньги с кассы — около 85 тысяч рублей, пишет regions.ru
Выяснилось, что все это он делал по указаниям анонимных злоумышленников, которые перезванивали ему по телефону и утверждали, что на его имя был взят кредит. Чтобы погасить этот долг, мошенники советовали ему совершить преступление и снимать все на видео, используя свой мобильный телефон, который был прикреплен к его телу скотчем.
Однако сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать подозреваемого в разбое. Он не успел уйти далеко от места преступления, а прятался между гаражами, пытаясь справиться со своими трясущимися руками и коленями. В ходе допроса правоохранительным органам налетчик признался, что перед этим событием он двое суток готовился к ограблению. Ему было жаль бывшую коллегу, которую ему пришлось напугать «оружием», и самого себя, так как он осознавал, что его двое малолетних детей останутся без средств к существованию в случае неудачи.