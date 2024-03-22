13-летний пианист из Перми получил международную музыкальную премию

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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13-летний пианист из Перми Лев Бакиров выиграл в одной из номинаций международной музыкальной премии BraVo, номинация называется «Открытие года», сообщает краевой Минкульт. Церемония вручения состоялась на сцене Большого театра.
Лев Бакиров ранее побеждал в международных музыкальных конкурсах, давал сольные концерты как в России, так и за рубежом. Сейчас он живет в Москве, учится в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных в классе заслуженного артиста РФ Бориса Березовского.