13-летний пианист из Перми получил международную музыкальную премию

Лев Бакиров ранее побеждал в международных музыкальных конкурсах, давал сольные концерты как в России, так и за рубежом. Сейчас он живет в Москве, учится в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных в классе заслуженного артиста РФ Бориса Березовского.