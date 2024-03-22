Акции «Соликамского магниевого завода» отберут у 2,3 тысяч миноритарных собственников

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали 2,3 тыс. физических и юридических лиц, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Надзорный орган считает, что приватизация завода в 1992–1996 годах была проведена с нарушением законодательства, поскольку она не была одобрена правительством страны. Решение об этом принял комитет по управлению госимуществом Пермской области. Ранее по этим же основаниям в доход государства были изъяты свыше 89,4% акций, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев.
Отзывы на иск представила лишь часть ответчиков-миноритариев. Они не согласились с иском, полагая, что пропущен трехлетний срок исковой давности. Кроме того, они полагают, что комитет по управлению госимуществом тогда обладал частью полномочий федеральных органов власти. Из материалов дела также известно, что один миноритарий заявил о добровольной передаче своей единственной акции Росимуществу, но в итоге не был исключен из числа ответчиков, так как свои доводы он не подтвердил документами.
11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. В октябре того же года АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества. Иск Генпрокуратуры бывшим владельцам предприятия оспорить не удалось.
В декабре 2023 года правительство РФ приняло решение контрольный пакет акций или же 356276 акций ОАО «Соликамский магниевый завод» передать госкорпорации «Росатом» по номинальной стоимости ценных бумаг. Росимущество должно обеспечить передачу акций в шестимесячный срок.