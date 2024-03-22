Акции «Соликамского магниевого завода» отберут у 2,3 тысяч миноритарных собственников

Отзывы на иск представила лишь часть ответчиков-миноритариев. Они не согласились с иском, полагая, что пропущен трехлетний срок исковой давности. Кроме того, они полагают, что комитет по управлению госимуществом тогда обладал частью полномочий федеральных органов власти. Из материалов дела также известно, что один миноритарий заявил о добровольной передаче своей единственной акции Росимуществу, но в итоге не был исключен из числа ответчиков, так как свои доводы он не подтвердил документами.