Алексей Варятченко сообщил о планах обучения специалистов по работе с БАС

Обучение в центре будет доступно специалистам с разным уровнем подготовки. В этом году планируется начать обучение эксплуатации дронов массой до 30 килограммов. Компания уже подала документы на лицензирование образовательных программ в Рособрнадзор. Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко сообщил, что на первом этапе планируется подготовить с нуля 90 человек.