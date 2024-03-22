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Updated Сегодня, 09:35

Алексей Варятченко сообщил о планах обучения специалистов по работе с БАС

Алексей Варятченко сообщил о планах обучения специалистов по работе с БАС

22 марта 2024, 09:35
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
ООО «БАС» планирует открыть на своей базе центр подготовки операторов самых востребованных типов беспилотников.

Компания-эксплуатант «БАС», созданная ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации (АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), предоставит все необходимое для эффективной подготовки специалистов, включая собственный парк современных дронов различного назначения и тренировочный шоурум, пишет newstracker.ru.

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Обучение в центре будет доступно специалистам с разным уровнем подготовки. В этом году планируется начать обучение эксплуатации дронов массой до 30 килограммов. Компания уже подала документы на лицензирование образовательных программ в Рособрнадзор. Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко сообщил, что на первом этапе планируется подготовить с нуля 90 человек.

После получения разрешений на образовательную деятельность центр начнет выпускать специалистов по программам профессионального и дополнительного образования, а затем приступит к оформлению разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.

Для успешной интеграции беспилотных систем в воздушное пространство компания «БАС» планирует расширить географию своей деятельности и открыть филиалы в различных регионах России: Татарстане, Башкирии, Якутии, Калужской и Томской областях. В этих регионах также будут обучать операторов дронов по программам учебного центра.

Алексей Варятченко подчеркнул, что для компании «БАС» важно обеспечить отрасль квалифицированными специалистами в области беспилотной авиации. Цель компании-эксплуатанта — обеспечить высококачественную подготовку специалистов и решить вопрос кадрового обеспечения в отрасли.

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