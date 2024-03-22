Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Прокуратура города Чусового организовала проверку по факту схода снежной массы с крыши дома на голову женщины. Об этом сообщила Прокуратура Прикамья. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
По данным следствия, 21 марта с кровли многоквартирного дома в Чусовом на улице Коммунистической, 15, на девушку упал снег. Дом обслуживает управляющая компания ООО «Эко-Дом».
Надзорным органом будет осуществлена правовая оценка действиям должностных лиц УК и иным органам и учреждениям, ответственных за своевременную очистку кровли здания от льда и снега.