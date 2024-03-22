Денис Буцаев: РЭО выпустил мультфильм о мусорном монстре

«Экопросвещение крайне важно в построении экономики замкнутого цикла и реформе отрасли обращения с отходами», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что важную роль в решении проблемы играет образ жизни жителей России, которые имеют возможность влиять на рост отходов, их сбор и переработку. Как рассказал Буцаев, для самых маленьких граждан в РЭО подготовили целый мультипликационный сериал «Помощники Земли». Из него дети узнают много нового о сортировке и переработке отходов, загрязнении воздуха, очистке воды, изменениях климата, экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе. Взрослым тоже будет интересно посмотреть этот проект, подытожил глава РЭО.