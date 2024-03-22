Денис Буцаев: РЭО выпустил мультфильм о мусорном монстре

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
«Экопросвещение крайне важно в построении экономики замкнутого цикла и реформе отрасли обращения с отходами», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что важную роль в решении проблемы играет образ жизни жителей России, которые имеют возможность влиять на рост отходов, их сбор и переработку. Как рассказал Буцаев, для самых маленьких граждан в РЭО подготовили целый мультипликационный сериал «Помощники Земли». Из него дети узнают много нового о сортировке и переработке отходов, загрязнении воздуха, очистке воды, изменениях климата, экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе. Взрослым тоже будет интересно посмотреть этот проект, подытожил глава РЭО.
«Помощники Земли» — серия коротких мультфильмов, которые весело и доступно преподносят детям информацию об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов. Всего снято восемь серий. Они предназначаются для просмотра детьми от пяти до семи лет.
Это история веселой и находчивой команды помощников Земли, которая борется против неприятно пахнущего мусорного монстра, мечтающего покорить мир. Некоторые взрослые и дети становятся невольными помощниками монстра, разбрасывая мусор и не сортируя отходы по всем правилам. Смешной Тим и находчивый Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина — помощники Земли всегда на страже. Используя свои суперспособности, супергерои сортируют мусор в соответствии со всеми правилами и отправляют его на переработку, помогая Земле становиться чище и здоровее.
Посмотреть мультфильм можно по ссылке.