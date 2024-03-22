До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 23 по 31 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах.
В это время будет проведены замены пожарных гидрантов, замена вводов в дома, также ограничение водоснабжения, необходимы для подключения и промывки вновь построенных водоводов.
«НОВОГОР» обращает внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса.
Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:
замена пожарного гидранта
Без воды:
ул. Плеханова 61б, 66 — левый ввод.
замена пожарного гидранта
Без воды:
Уссурийская 15, 23.
подключение вновь построенного водопровода
Без воды:
ул. Инженерная 3а, 5(школа), 6, 6а, 14, 16, 18, 12а (ЦТП№29),
ул. Металлистов 15, 18, 19,
ул. Н.Быстрых 3, 5, 7,
ул. Ким 49, 61- левый ввод.
подключение вновь построенного водопровода
Без воды:
ул. Суздальская, 1 (школа), 3,
ул. Балхашская, 201, 203(д/сад), 207,
ч/сектор ул. Балхашская, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/½/¾, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216,
ул. Старцева, 191,189,187,185,183,193.
замена участка водопроводной трубы, по которой вода подается в дом
Без воды:
ул. Колыбалова 14,16,18,20,22, 44(школа),
ул. Лядовская 85, 85к1, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 101(д/сад), 98, 98а, 100,102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 121,
ул. Гарцовская 46, 50, 52, 54.
замена пожарного гидранта
Без воды:
ул.Ленина: 73,75,77;
ул.Петропавловская: 70,72,74;
ул.Толмачева: 32.
замена задвижки на водопроводной трубе, по которой вода подается в дом
Без воды:
ул. 9 Мая, 18;
ул. Баумана, 21а, 21б, 25в, 25г;
ул. Мира, 68б (д/сад), 66г, 70в — левый ввод.
замена участка водопроводной трубы, по которой вода подается в дом
Без воды:
ул. Мира, 37а, 39, 45, 45б, 80а, 78а, 76а, 82а, 74, 72, 37- правый ввод.
подключение вновь построенного водопровода
Без воды:
ул. Докучаева 31а, 33, 33ак1, 33а, 33б, 33в, 37, 44, 46, 46к1, 48,48а, 48 корпус 1,2.
замена пожарного гидранта
Без воды:
ул. Монастырская: 161;
ул.Коласа, 12(д/сад),
ул. Я. Коласа 6, 10.