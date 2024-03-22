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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов

До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов

22 марта 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Связаны отключения с проведением плановых ремонтных работ на сетях водопровода

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 23 по 31 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах.

В это время будет проведены замены пожарных гидрантов, замена вводов в дома, также ограничение водоснабжения, необходимы для подключения и промывки вновь построенных водоводов.

«НОВОГОР» обращает внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса.

Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:

 

  • ул. Плеханова, д. 63 23 марта с 9:00 до 13:00

замена пожарного гидранта

Без воды:

ул. Плеханова 61б, 66 — левый ввод.

 

  • ул. Генерала Черняховского, д. 94 23 марта с 9:00 до 13:00

замена пожарного гидранта

Без воды:

Уссурийская 15, 23.

 

  • ул. КИМ, д. 57/1 с 23 марта 10:00 до 24 марта10:00

подключение вновь построенного водопровода

Без воды:

ул. Инженерная 3а, 5(школа), 6, 6а, 14, 16, 18, 12а (ЦТП№29),

ул. Металлистов 15, 18, 19,

ул. Н.Быстрых 3, 5, 7,

ул. Ким 49, 61- левый ввод.

 

  • ул. Балхашская, д. 198 с 23 марта 10:00 до 24 марта 10:00

подключение вновь построенного водопровода

Без воды:

ул. Суздальская, 1 (школа), 3,

ул. Балхашская, 201, 203(д/сад), 207,

ч/сектор ул. Балхашская, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/½/¾, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216,

ул. Старцева, 191,189,187,185,183,193.

 

  • ул. Лядовская, д. 91 с 23 марта 11:00 до 24 марта 11:00

замена участка водопроводной трубы, по которой вода подается в дом

Без воды:

ул. Колыбалова 14,16,18,20,22, 44(школа),

ул. Лядовская 85, 85к1, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 101(д/сад), 98, 98а, 100,102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 121,

ул. Гарцовская 46, 50, 52, 54.

 

  • ул. Ленина, д. 73 24 марта с 9:00 до 13:00

замена пожарного гидранта

Без воды:

ул.Ленина: 73,75,77;

ул.Петропавловская: 70,72,74;

ул.Толмачева: 32.

 

  • ул. Баумана, д. 25в 24 марта с 9:00 до 13:00

замена задвижки на водопроводной трубе, по которой вода подается в дом

Без воды:

ул. 9 Мая, 18;

ул. Баумана, 21а, 21б, 25в, 25г;

ул. Мира, 68б (д/сад), 66г, 70в — левый ввод.

 

  • ул. Мира, д. 76А с 29 марта 9:00 до 30 марта 9:00

замена участка водопроводной трубы, по которой вода подается в дом

Без воды:

ул. Мира, 37а, 39, 45, 45б, 80а, 78а, 76а, 82а, 74, 72, 37- правый ввод.

 

  • ул. Докучаева, д. 44 с 30 марта 9:30 до 31 марта 9:30

подключение вновь построенного водопровода

Без воды:

ул. Докучаева 31а, 33, 33ак1, 33а, 33б, 33в, 37, 44, 46, 46к1, 48,48а, 48 корпус 1,2.

 

  • пр-д. Якуба Коласа, д. 10, к. Толмач 31 марта с 9:00 до 13:00

замена пожарного гидранта

Без воды:

ул. Монастырская: 161;

ул.Коласа, 12(д/сад),

ул. Я. Коласа 6, 10.

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