properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Дождь, мокрый снег и гололедица. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

Дождь, мокрый снег и гололедица. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

22 марта 2024, 08:55
Фото: 1MI
Также прогнозируют порывы ветра до 17 м/с!

В Пермском крае ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица на дорогах и порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждают в краевом минтербезе.

По данным Пермского ЦГМС с 20:00 22 марта до 20:00 23 марта в Пермском крае ожидается прохождение комплекса неблагоприятных и опасных метеорологических явлений: ночью на северо-востоке края ожидается сильный снег, ночью местами по краю снег, мокрый снег.

В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, отложение мокрого снега на ветвях деревьев и проводах, днем ожидается мокрый снег, дождь, по северу до умеренных, порывы ветра до 17 м/с.

В связи с этим резко растет опасность аварий на системах ЖКХ, вероятности ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторов на дорогах, схода снега и льда с крыш, обрывов линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций.

Читайте также:
Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолоданииВоскресенье стало самым теплым днем в Пермском крае с начала года
#Происшествия#Прогноз погоды#Пермский край#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные погодные условия
Подпишитесь
При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Сегодня, 10:27
Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
Сегодня, 09:52
В Национальный агрегированный рейтинг вошли десять вузов из Прикамья
Сегодня, 09:36
Власти готовы отдать за ремонт путепровода на Монастырской 1,6 млрд рублей
Сегодня, 09:16
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
Сегодня, 09:16
Пермского застройщика оштрафовали на 475 тысяч рублей
Сегодня, 08:39
"