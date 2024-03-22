Дождь, мокрый снег и гололедица. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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В Пермском крае ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица на дорогах и порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждают в краевом минтербезе.
По данным Пермского ЦГМС с 20:00 22 марта до 20:00 23 марта в Пермском крае ожидается прохождение комплекса неблагоприятных и опасных метеорологических явлений: ночью на северо-востоке края ожидается сильный снег, ночью местами по краю снег, мокрый снег.
В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, отложение мокрого снега на ветвях деревьев и проводах, днем ожидается мокрый снег, дождь, по северу до умеренных, порывы ветра до 17 м/с.
В связи с этим резко растет опасность аварий на системах ЖКХ, вероятности ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторов на дорогах, схода снега и льда с крыш, обрывов линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций.