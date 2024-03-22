Дождь, мокрый снег и гололедица. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды

В связи с этим резко растет опасность аварий на системах ЖКХ, вероятности ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторов на дорогах, схода снега и льда с крыш, обрывов линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций.