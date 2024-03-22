Эксперимент показал, что собаки знают названия предметов

Хозяева собак называли игрушки своих питомцев, а затем показывали им различные предметы. В результате анализа данных было обнаружено: когда названное слово совпадало с предметом, активность мозга у собак была отличной от случаев, когда они были «обмануты». Об этом пишет RTVI. Таким образом, собаки действительно понимают значения конкретных слов.