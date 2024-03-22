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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Эксперимент показал, что собаки знают названия предметов

22 марта 2024, 16:13
Научные исследования показали, что собаки не только могут понимать команды, но и распознавать значения отдельных слов, которые обозначают предметы. Ученые из Будапештского университета провели эксперимент, в котором участвовало 18 собак. С помощью энцефалограммы была измерена активность их мозга.

Хозяева собак называли игрушки своих питомцев, а затем показывали им различные предметы. В результате анализа данных было обнаружено: когда названное слово совпадало с предметом, активность мозга у собак была отличной от случаев, когда они были «обмануты». Об этом пишет RTVI. Таким образом, собаки действительно понимают значения конкретных слов.

Ученые считают, что это открытие может изменить представление об уникальности человека и иметь важные последствия для теорий эволюции языка.

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