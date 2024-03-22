Эксперимент показал, что собаки знают названия предметов

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Хозяева собак называли игрушки своих питомцев, а затем показывали им различные предметы. В результате анализа данных было обнаружено: когда названное слово совпадало с предметом, активность мозга у собак была отличной от случаев, когда они были «обмануты». Об этом пишет RTVI. Таким образом, собаки действительно понимают значения конкретных слов.
Ученые считают, что это открытие может изменить представление об уникальности человека и иметь важные последствия для теорий эволюции языка.