Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность национализацией акций миноритариев СМЗ

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Центробанк обеспокоен прецедентом изъятия у частных инвесторов акций, приобретенных на организованных торгах. Так в ответ на национализацию акций 2,3 тыс. миноритарных акционеров заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РБК.
«Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», — сказала глава Центробанка.
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали 2,3 тыс. физических и юридических лиц.
Надзорный орган считает, что приватизация завода в 1992–1996 годах была проведена с нарушением законодательства, поскольку она не была одобрена правительством страны. Решение об этом принял комитет по управлению госимуществом Пермской области. Ранее по этим же основаниям в доход государства были изъяты свыше 89,4% акций, которые контролировали Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев.