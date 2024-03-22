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История «Поволжского маньяка», приговоренного к пожизненному сроку

История маньяка, душившего пенсионерок в Перми. Как он совершил 31 убийство

22 марта 2024, 05:04
Фото: Тагирова с сайта знакомств

История «Поволжского маньяка», приговоренного к пожизненному сроку

21 марта Радика Тагирова получил пожизненный срок за 31 убийство — он душил пенсионерок в ПФО.

«Поволжский маньяк» Радик Тагиров родился в 1982 году в Казани, отучился на слесаря, отсидел за кражу и хранение оружия. После этого он женился, стал отцом и жил в Казани. На пенсионерок он нападал в период с 2011 по 2018 годы. Историю маньяка рассказало издание Inkazan.ru.

Первое убийство Тагирова началось с того, что он предложил пенсионерке донести сумки до дома. Уже в квартире преступник попросил жертву дать в долг, она согласилась, вернулась с деньгами из другой комнаты. Тогда мужчина задушил пенсионерку поясом от фартука. Позже случились еще два подобных преступления в Казани, а затем маньяк начал совершать убийства в других городах — Перми, Марий Эл, Ижевске, Самаре, Кирове, Чебоксарах.

Фото: Inkazan

Задержать преступника было сложно, он очищал места преступления. В 2012 году его почти задержали — сын жертвы вернулся домой. Он увидел маньяка, но затем переключил внимание на мать — она лежала на полу, задушенная проводом от утюга. Маньяк в этом время выпрыгнул в окно с третьего этажа, повредил ногу, но смог скрыться.

Тагиров начал выбирать жертв более осторожно, предпочитал убивать пенсионерок, живущих не выше 2 этажа. Смотрел на занавески: если они были грязными, тот он предполагал, что в квартире живет одинокая женщина.

Тагирова задержали почти случайно. Этому помогла его мать. Она заболела, попыталась найти сына через полицию. Силовики взяли у нее анализы ДНК. Оказалось, что генотип указывал на сходство с «поволжским маньяком». Преступника схватили в конце 2020 года под Казанью.

Выяснилось, что Радик Тагиров перестал убивать в 2018 году, нашел жену, работал слесарем. Его описывали как ответственного сотрудника и хорошего семьянина. Маньяк признался в преступлениях на первом допросе. Он пояснил, что убивал пенсионерок из-за проблем с деньгами. Душил жертв он из-за того, что этот способ показался ему самым тихим и безопасным.

Во время рассмотрения дела в суде мужчина изменил свою модель поведения, заявил о своей невиновности. Он утверждал, что признался в убийствах под угрозами.

21 марта суд в Казани приговорил Тагирова к пожизненному лишению свободы: 10 лет он проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию особого режима. Его признали виновными в убийстве 31 пенсионерки, а также в покушении на убийство еще трех женщин. За каждую жертву суд назначил ему по 10 или 11 лет.

Адвокат маньяка заявил, что приговор будет обжаловать.

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