История маньяка, душившего пенсионерок в Перми. Как он совершил 31 убийство

Первое убийство Тагирова началось с того, что он предложил пенсионерке донести сумки до дома. Уже в квартире преступник попросил жертву дать в долг, она согласилась, вернулась с деньгами из другой комнаты. Тогда мужчина задушил пенсионерку поясом от фартука. Позже случились еще два подобных преступления в Казани, а затем маньяк начал совершать убийства в других городах — Перми, Марий Эл, Ижевске, Самаре, Кирове, Чебоксарах.