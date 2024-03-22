Как 50-летние голливудские звезды сохраняют молодость

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
52-летняя Дженнифер Лопес на сцене и в кино многие десятилетия, но по внешнему виду она остается молодой и подтянутой девушкой. Как рассказала сама артистка, ее секрет в непрекращающихся изматывающих тренировках, достаточном количестве протеинов в рационе и большом количестве воды, пишет newia.ru.
Другой пример нестареющей звезды — Джаред Лето. Актер ровесник Лопес и тоже хорошо выглядит, однако, в отличие от певицы, он отказался от мяса и молочных продуктов, а также не ест сахар и соль. Кроме того, он длительное время не употребляет алкоголь и сигареты, а также практикует йогу и медитацию.
Востребованная актриса, продюсер и мама троих детей Риз Уизерспун скоро отпразднует свое 48-летие. Если не знать ее семью, то она скорее похожа на старшую сестру своей первой дочери. По словам актрисы, поддерживать молодость ей помогает спорт, питьевой режим и тщательный уход за кожей.