Как 50-летние голливудские звезды сохраняют молодость

Другой пример нестареющей звезды — Джаред Лето. Актер ровесник Лопес и тоже хорошо выглядит, однако, в отличие от певицы, он отказался от мяса и молочных продуктов, а также не ест сахар и соль. Кроме того, он длительное время не употребляет алкоголь и сигареты, а также практикует йогу и медитацию.