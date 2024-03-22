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Коллекторов наказали за угрозы пермячке из-за долга в 2 тысячи рублей

Коллекторы необычно угрожали пермячке из-за долга в 2 тысячи рублей. Как их наказали

22 марта 2024, 05:33
Фото: ideogram.ai

Коллекторов наказали за угрозы пермячке из-за долга в 2 тысячи рублей

Коллекторы потеряли 100 тысяч рублей, пытаясь вернуть 2 тысячи.

В Пермском крае оштрафовали коллекторскую организацию за давление на должницу. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, жительница Карагайского округа пожаловалась на ООО МКК «Сетап». Сотрудники пытались запрещенными методами взыскать долг в 2 тыс. рублей.

Выяснилось, что коллекторы от имени должницы отправляли по почте листовки соседям с требованием оплатить за нее долг. Текст был оскорбительного характера, в нем были персональные данные женщины.

Кроме того, самой женщине говорили, что ее имущество якобы могут арестовать, изъять, запретить выезд из РФ из-за долга в 2 тыс. рублей. У коллекторов не было таких прав.

В итоге приставы оштрафовали коллекторов на 100 тыс. рублей. Пожаловаться на работу коллекторов можно через сайт ФССП или по телефону: 8(342)229-75-87.

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#Приставы#Пермь#Коллекторы#Судебные приставы
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