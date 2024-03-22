Коллекторы необычно угрожали пермячке из-за долга в 2 тысячи рублей. Как их наказали

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Пермском крае оштрафовали коллекторскую организацию за давление на должницу. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, жительница Карагайского округа пожаловалась на ООО МКК «Сетап». Сотрудники пытались запрещенными методами взыскать долг в 2 тыс. рублей.
Выяснилось, что коллекторы от имени должницы отправляли по почте листовки соседям с требованием оплатить за нее долг. Текст был оскорбительного характера, в нем были персональные данные женщины.
Кроме того, самой женщине говорили, что ее имущество якобы могут арестовать, изъять, запретить выезд из РФ из-за долга в 2 тыс. рублей. У коллекторов не было таких прав.
В итоге приставы оштрафовали коллекторов на 100 тыс. рублей. Пожаловаться на работу коллекторов можно через сайт ФССП или по телефону: 8(342)229-75-87.